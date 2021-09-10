النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة خلال أغسطس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أغسطس عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل.

مشروعات:

وقامت الوزارة بعدد من المشروعات المسهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (10) تقاطعات، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (56.8) كيلومترًا، إضافة إلى وضع حواجز وسياجات على الطرق بطول (39) كيلومترًا، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول يتجاوز (108) كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ (18626) وحدة، مع تركيب وصيانة (794) لوحة تحذيرية وإرشادية.

إستراتيجية النقل:

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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