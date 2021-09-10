محمد بن مسعود - الدمام - بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية". وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت". 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:32 PM بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية". وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت". الكلمات المفتاحية ، السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.