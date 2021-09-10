، الفتح يفوز بجائزة المركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020 - 2021 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، مساء اليوم الجمعة، حفل إعلان الأندية الفائزة بالنسخة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020-2021، التي كان قد أعلن عودتها مطلع الموسم الرياضي الماضي.
وفاز نادي الفتح بجائزة المركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020-2021، عن مبادرة موهبة اللياقة (لحل مشكلة السمنة لدى الأطفال).
وحصل نادي الشباب على المركز الثاني عن مبادرة مركز ذوي الإعاقة الصيفي (ترفيهي – تعليمي – صحي)، فيما نال الهلال المركز الثالث عن مبادرة زعماء الميدان (لتمكين الأُسر المنتجة والمشاريع الناشئة). وذهب المركز الرابع لنادي العدالة عن مبادرة ساعة رياضية (برامج رياضية لكبار السن وأصحاب الظروف الصحية)، أما المركز الخامس فكان من نصيب نادي الاتفاق عن مبادرة اتفقنا ندورها (تسجيل رقم جديد في غينيس لأكبر لوحة من البلاستيك).
وشارك 23 ناديًا من أندية الدرجة الممتازة والأولى في هذه النسخة؛ وهذا يؤكد أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت ركيزة من ركائز العمل في الأندية.
يُذكر أن النسخة الحالية من الجائزة تشهد زيادة عدد المراكز الفائزة إلى خمسة بعد أن كانت تُمنح في النسخ السابقة لثلاثة أندية فقط؛ وذلك إيمانًا من اللجنة بالجهود التي تبذلها الأندية والقائمون على هذا النشاط، كما يمنح ذلك الفرصة لمزيد من الإبداع والتشويق وتنوُّع المبادرات والبرامج المنفَّذة.الفتح الشباب
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:51 PMالفتح يفوز بجائزة المركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020 - 2021
أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، مساء اليوم الجمعة، حفل إعلان الأندية الفائزة بالنسخة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020-2021، التي كان قد أعلن عودتها مطلع الموسم الرياضي الماضي.
وفاز نادي الفتح بجائزة المركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020-2021، عن مبادرة موهبة اللياقة (لحل مشكلة السمنة لدى الأطفال).
وحصل نادي الشباب على المركز الثاني عن مبادرة مركز ذوي الإعاقة الصيفي (ترفيهي – تعليمي – صحي)، فيما نال الهلال المركز الثالث عن مبادرة زعماء الميدان (لتمكين الأُسر المنتجة والمشاريع الناشئة). وذهب المركز الرابع لنادي العدالة عن مبادرة ساعة رياضية (برامج رياضية لكبار السن وأصحاب الظروف الصحية)، أما المركز الخامس فكان من نصيب نادي الاتفاق عن مبادرة اتفقنا ندورها (تسجيل رقم جديد في غينيس لأكبر لوحة من البلاستيك).
وشارك 23 ناديًا من أندية الدرجة الممتازة والأولى في هذه النسخة؛ وهذا يؤكد أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت ركيزة من ركائز العمل في الأندية.
يُذكر أن النسخة الحالية من الجائزة تشهد زيادة عدد المراكز الفائزة إلى خمسة بعد أن كانت تُمنح في النسخ السابقة لثلاثة أندية فقط؛ وذلك إيمانًا من اللجنة بالجهود التي تبذلها الأندية والقائمون على هذا النشاط، كما يمنح ذلك الفرصة لمزيد من الإبداع والتشويق وتنوُّع المبادرات والبرامج المنفَّذة.
، الفتح يفوز بجائزة المركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2020 - 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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