، أخضر الصالات يتعادل وديًّا مع دينامو زغرب الكرواتي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة بوريتش الكرواتية، الذي يستمر حتى الـ15 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وأدى "أخضر الصالات" اليوم الجمعة تدريباته بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي قسَّم الحصة التدريبية إلى جزأين، أُقيم الجزء الأول منهما في الفترة الصباحية بمقر إقامة البعثة. واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وبدنية، وأخرى تكتيكية.
وفي الجزء الثاني الذي أُقيم في الفترة المسائية خاض "الأخضر" مباراة ودية مع فريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة قدم الصالات، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك بحضور رئيس بعثة المنتخب المشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي.
المنتخب السعودي
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:32 PMأخضر الصالات يتعادل وديًّا مع دينامو زغرب الكرواتي
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة بوريتش الكرواتية، الذي يستمر حتى الـ15 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وأدى "أخضر الصالات" اليوم الجمعة تدريباته بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي قسَّم الحصة التدريبية إلى جزأين، أُقيم الجزء الأول منهما في الفترة الصباحية بمقر إقامة البعثة. واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وبدنية، وأخرى تكتيكية.
وفي الجزء الثاني الذي أُقيم في الفترة المسائية خاض "الأخضر" مباراة ودية مع فريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة قدم الصالات، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك بحضور رئيس بعثة المنتخب المشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي.
، أخضر الصالات يتعادل وديًّا مع دينامو زغرب الكرواتي ،
المصدر : الخليج 365
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