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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى المحترف المغربي بصفوف الفتح مراد باتنا عملية جراحية اليوم الجمعة في القدم بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر المقام في مملكة المغرب.
ميدانياً كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد “يانييك فيريرا” تدريباته التكتيكية مساء اليوم الجمعة وذلك استعداداً لمواجهة الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأحد القادم.
هذا وأقيمت الحصة الأولى من التدريبات اليوم في الصالة للاهتمام بالجانب اللياقي والبدني لدى اللاعبين فيما بدأت الحصة الثانية بالدوران حول مساحة كامل الملعب ثم قسم “فيريرا” اللاعبين لمجموعتين لإجراء مناورة تكتيكية.
من جانبه دخل اللاعب عمار الدحيم فترة التأهيل بعد عودته من دولة قطر بعد رحلة العلاج في أحد المراكز الطبية هناك وتستغرق تلك المرحلة قرابة الأسبوع من أجل عودته للتدريبات الجماعية.
الفتح
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:13 PMالفتح: عملية جراحية ناجحة لباتنا قبل مواجهة الباطن.. والدحيم يبدأ برنامجه التأهيلي
أجرى المحترف المغربي بصفوف الفتح مراد باتنا عملية جراحية اليوم الجمعة في القدم بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر المقام في مملكة المغرب.
ميدانياً كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد “يانييك فيريرا” تدريباته التكتيكية مساء اليوم الجمعة وذلك استعداداً لمواجهة الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأحد القادم.
هذا وأقيمت الحصة الأولى من التدريبات اليوم في الصالة للاهتمام بالجانب اللياقي والبدني لدى اللاعبين فيما بدأت الحصة الثانية بالدوران حول مساحة كامل الملعب ثم قسم “فيريرا” اللاعبين لمجموعتين لإجراء مناورة تكتيكية.
من جانبه دخل اللاعب عمار الدحيم فترة التأهيل بعد عودته من دولة قطر بعد رحلة العلاج في أحد المراكز الطبية هناك وتستغرق تلك المرحلة قرابة الأسبوع من أجل عودته للتدريبات الجماعية.
، الفتح: عملية جراحية ناجحة لباتنا قبل مواجهة الباطن.. والدحيم يبدأ برنامجه التأهيلي ،
المصدر : الخليج 365
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