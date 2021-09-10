محمد بن مسعود - الدمام - و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة. بريطانيا فيروس كورونا الجديد 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:13 PM و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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