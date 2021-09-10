شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار موارد بشرية: تخفيض أيام العمل سيرفع أسعار المنتجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح مستشار الموارد البشرية، رضوان الجلواح، مزايا وعيوب تخفيض أيام العمل إلى 4 أيام بدلا من 5 أيام.

وأضاف أن المزايا تتمثل في زيادة الإنتاجية وحماسة الموظفين في العمل، بجانب كثرة الزيارات الاجتماعية، وذلك بحسب ما قاله في برنامج mbc في أسبوع، المذاع على قناة mbc.

وأشار إلى أن عيوب تخفيض أيام العمل تتمثل في زيادة عدد ساعات العمل، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات.