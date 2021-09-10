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السفير الصيني في المملكة: جالس أتعلم لبس البشت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، أنه بحاجة لتعلم المزيد عن ثقافة المملكة.

وغرد على حسابه بموقع "تويتر" وكتب :"بعد مجيئي إلى المملكة العربية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت".

وحظيت تغريدته بتفاعل كبير، وبعضهم شارك فيديوهات تعليمية عن كيفية ارتداء البشت، فيما أشاد آخرون بالعلاقات التي تجمع بين البلدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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