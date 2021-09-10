شكرا لمتابعة خبر عن السفير الصيني في المملكة: جالس أتعلم لبس البشت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، أنه بحاجة لتعلم المزيد عن ثقافة المملكة.

وغرد على حسابه بموقع "تويتر" وكتب :"بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت".

وحظيت تغريدته بتفاعل كبير، وبعضهم شارك فيديوهات تعليمية عن كيفية ارتداء البشت، فيما أشاد آخرون بالعلاقات التي تجمع بين البلدين.