شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أسري: 79 % من الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المستشار الأسري عبدالله السلمان، عن سبب ارتفاع نسبب الطلاق في المملكة، قائلا إن دراسات كثيرة أُجريت حول نسب الطلاق في المملكة، أظهرت نتائجها أن 79% من حالات الطلاق سببها انعدام الحوار بين الزوجين.

وأشار عبدالله السلمان، خلال مداخلة بقناة الإخبارية:" هناك دراسة توضح أن أهم أسباب الطلاق هو غياب الحوار بين الزوجين لفترة طويلة"، لافتا إلى وجود وعي بين الأزواج والزوجات الآن.

وأبان:"الإحصائيات تشير إلى أهمية وجود حوار بين الزوجين، موضحا أن إحدى الدراسات أكدت صراحة أن غياب الحوار بين الزوجين لفترة طويلة ينتهي إلى الانفصال.

وتابع أن الأرقام المذكورة في الدراسات مؤشر على الوضع خلال فترة إعداد الدراسة أو الإحصائية، وقد يكون الوضع تغير الآن بارتفاع نسب الوعي وزيادة عيادات الاستشارات الأسرية وبحث الأزواج عنها في وقت مبكر جدًّا حتى في فترة الخطوبة.