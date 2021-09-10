اعتماد آلية تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية بالسعودية.. مواعيد إلكترونية مجدولة

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اعتماد آلية تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية على مدار الساعة، عبر حجز مواعيد إلكترونية مجدولة بداية من جدة.

وأشاد الجاسر بالتعاون المميز بين الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة القطاع اللوجيستي.

وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت اليوم الجمعة برنامج خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية بالسعودية، وذلك بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ.

وقالت الهيئة في بيان لها: سيتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في مدينة جدة، حيث سيكون دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية مسبقة بأوقات محددة ومجدولة.

وأضافت: الخدمة تتضمّن عدة أهداف رئيسية، وهي تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن.

وختمت بأن أهداف الخدمة تتضمن رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.

وسيمكن البرنامج الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بالمدن، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.

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