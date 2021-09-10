سعودي يحصل على شهادة علمية تمنح للمتميزين من أفضل 5% من الجامعات عالميًا

الرياض - محمد عبدالله - حصل الدكتور سعد بن صالح الزوبع، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، على شهادة التفوق والتميز العلمي، والتي تمنح للمتميزين من أفضل 5% من الجامعات حول العالم، كما أضيف اسمه إلى القائمة الدولية لأصحاب الإنجازات العالية وقادة الأعمال في العالم.

يقول "الزوبع"، في تصريحات لـ"النشرة"، عبر فضائية "الإخبارية"، إنه تخرج في جامعة "University of Rhode Island" بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المالية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أبحاثه ضمن مئات الأبحاث المالية بعديد من المؤتمرات الدولية، منها المؤتمر المالي الدولي في أمريكا والمؤتمر الفرنسي الدولي، ومؤتمر "نيبون" في اليابان.

وحول بحثه لفهم سلوكيات المستثمرين في المملكة، قال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، إن البحث يتناول المستثمرين في سوق الأسهم السعودية الذين يدفعون أموالًا طائلة للحصول على أسهم ذات خصائص معينة، وفي النهاية يحصلون على عوائد بالسالب.

وأوضح "الزوبع" أن أبحاثه جذبت انتباه كبار المستثمرين من بينها شركة استثمارية أمريكية لديها أصول تقارب 13 مليار دولار، فضلًا عن شركات صناعية معروفة وعريقة ففي مختلف دول العالم.

وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أن التكريم الغالي على قلبه هو ذلك الذي حصل عليه بعد التخرج في الجامعة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي كان -آنذاك- أميرًا للرياض، مؤكدًا أن هذا هو أغلى وأشرف تكريم وهو ما كان داعمًا ومحفزًا له لتحقيق تلك الإنجازات.