مدير مدرسة سابق يوضح أسباب عزوف السعوديين عن العمل بالمدارس الأهلية

الرياض - محمد عبدالله - قال محمد العتيبي مدير مدرسة أهلية سابق، إن المُعلم السعودي أصلح في التعامل مع الطلاب السعوديين أكثر من غيره.

وأضاف العتيبي، خلال استضافته مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن المدارس تفضل المتقاعدين من الوزارة للوظائف العليا على مُعلمي المدرسة القدامى.

وأشار إلى أن إشكالية المدارس الأهلية في عدم الاستمرار، مضيفًا أن وكلاء المدارس السعوديين أفضل من الوافدين في حل المشكلات والتعامل مع الطالب السعودي.

ولفت المسؤول السابق إلى أن سبب العزوف من السعوديين عن المدارس الأهلية هو الرواتب وعدم وجود فرصة لإثبات الذات، متسائلًا: متى الشاب السعودي يأخذ فرصته؟

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