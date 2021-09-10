جرفت أشجارًا صغيرة وأعاقت المرور.. مقطع يوثق هطول أمطار غزيرة شمال مكة

الرياض - محمد عبدالله - شهدت عدة مناطق بمكة المكرمة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة.

ونشر حساب "العربية طقس"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة شمال شرق مكة المكرمة، حيث يظهر إعاقة مياه الأمطار حركة عدد من المركبات فيما جرفت مياه الأمطار بعض الأشجار الصغيرة في طريقها.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وكذلك أتربة مثارة ورياح نشطة بعدد من مناطق المملكة، اليوم الجمعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات عبر حسابه على «تويتر»، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» وجازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، الدرب، بيش، جازان، صبيا، ضمد» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان، الطائف» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مناطق الحدود الشمالية «رفحاء» والشرقية «الأحساء، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، شقراء، الخرج، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح» ونجران «خباش، شرورة، نجران».

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