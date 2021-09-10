المواصفات السعودية تحدد مميزات برنامج تقييس

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الهيئة العامة للمواصفات السعودية أن برنامج تقييس هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وأضافت المواصفات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن برنامج تقييس يهدف إلى مطابقة أجهزة القياس للمواصفات القياسية السعودية لضمان صحة الكميات المباعة في المبادلات التجارية.

كيف تحصل على الملصق الأخضر؟

ويستطيع صاحب محل الذهب تقديم طلب خدمة التحقق الدوري للموازين المستخدمة عبر منصة taqyees.sa، ويتم منح الملصق للميزان بعد اجتيازه اختبارات التحقق ويكون صالحًا لمدة عام، وفقًا للمواصفات السعودية.

وفي حال عدم وجود الملصق الأخضر، يتم تطبيق مخالفات وعقوبات نظام القياس والمعايرة، وفقًا للمواصفات السعودية.

وكانت المواصفات السعودية دعت تجار وملاك محلات الذهب والمجوهرات إلى المبادرة إلى إخضاع الموازين المستخدمة لديهم للتحقق الدوري سنويًّا، والتأكد من صحة ودقة قياسها، وتحقيقها اشتراطات نظام القياس والمعايرة وملحقاته الفنية.

وتوفر منصة تقييس، خدمة التحقق المترولوجي وهو فحص ميداني لأجهزة القياس للتأكد من مطابقتها للطراز المعتمد مسبقًا، وأنها تعمل وتقيس بشكل صحيح ودقيق حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة.

ويجب على مقدم الطلب الالتزام بالنقاط التالية أثناء تقديم الطلب: توفر جميع أجهزة القياس في نفس الموقع المحدد بالطلب، وتقديم طلب مستقل لكل موقع، وفي حال نقل الميزان فئة دقة (II) لأي مكان آخر بعد إجراء عملية التحقق يعد التحقق منتهي الصلاحية، وفقًا للمواصفات السعودية.

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