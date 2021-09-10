«توكلنا»: 3 خطوات لإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمستخدم إلى آخرين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق توكلنا، الجمعة، إمكانية مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمستخدم من التطبيق إلى المستخدمين الآخرين.

وحدد «توكلنا» في أنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 3 خطوات لإسناد التذاكر لمستخدمي التطبيق الآخرين، أولها استعراض تذاكر الفعالية التي يرغب المستخدم في إسنادها.

ثاني تلك الخطوات -بحسب توكلنا- الضغط على إسناد التذاكر، لتأتي الخطوة الأخيرة بإسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لدى السمتخدم في التطبيق أو باستخدام رمز «توكلنا» الخاص بالشخص الذي يرغب المستخدم بإسناد التذكرة إليه.

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