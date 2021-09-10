السفارة في إيطاليا تكشف عن اشتراطات جديدة لدخول القادمين من السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت سفارة المملكة في إيطاليا عن اشتراطات جديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين من المملكة العربية السعودية لغرض السياحة.

وقالت السفارة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاشتراطات الجديدة هي: شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية، فحص PCR خلال الـ72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، وتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة أو إلكترونية.

وأشارت إلى أنه يطبق الحجر في مقر الإقامة لمدة (٥) أيام فقط لمن لا يقدم الشرطين رقم (١) و(٢) معاً، مع ضرورة عمل فحص PCR او Antigen test بعد اليوم الخامس في الحجر، مؤكدة أن تطبيق تلك الاشتراطات سيستمر حتى يوم 25 أكتوبر 2021.

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