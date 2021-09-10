القبض على مواطن بالقصيم بحوزته غزالان من نوع الريم المهدد بالانقراض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، الجمعة، القبض على مواطن بحوزته غزالان من نوع (الريم) المهدد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها، بعد متابعته لتلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته والهرب من الموقع دون دفع قيمتها.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالين وذبحهما، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لدائرة النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن عقوبة استخدام سلاح الرش (الشوزن) غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وعقوبة صيد غزال الريم غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، كما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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