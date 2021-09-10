«الصحة» توجه رسالة إلى المصابين حاليًا بـ«كورونا» والمتعافين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن الإصابة بكورونا لا تعني عدم الحاجة لجرعتين من اللقاح، مشددة على أن اللقاحات هي أكثر وسيلة آمنة وفعّالة للوقاية من المتحورات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى استكمال جرعتي اللقاح بغض النظر عن الإصابات السابقة، مطالبة المصابين حاليًا بالمبادرة لأخذ اللقاح بعد التعافي مباشرة، وكذلك المتعافين بضرورة استكمال جرعتي اللقاح.

كانت وزارة الصحة قد أكدت أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات "كوفيد- 19"، داعية المواطنين للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت "الصحة" أن المملكة خلال الـ2 ساعة الماضية، سجلت (102) حالة إصابة مؤكدة، وتعافي (74) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2311) حالة منها (542) حالة حرجة، فيما سجلت (6) حالات وفاة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (545829) حالة، وعدد حالات التعافي (534908) حالات، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8610) حالات.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: استكمال التحصين بجرعتين يحمي من مضاعفات كورونا