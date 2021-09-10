شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف يبيع وينقل حطباً محليًا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لقيامه بالتسويق لحطب محلي وبيعه ونقله في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، جرى رصد إعلان لبيع حطب محلي، ومن خلال التحري ضُبط المعلن وبحوزته 4.16 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في أثناء نقلها للمشترين، وطُبقت الإجراءات النظامية جميعها بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.