شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نيابة عن ولي العهد.. أمير مكة يحضر غدا ختام «مهرجان الهجن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غد، الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، في تصريح صحفي: "يطيب لي أن أرفع جزيل الشكر والامتنان لقيادة وطننا الغالي، على اهتمامهم ودعهم اللامحدود لكافة الرياضات، ولسمو سيدي ولي العهد لحرصه ومتابعته ودعمه لهذا الموروث الأصيل ومنافساته، ما أسهم في انتشار رياضة الهجن والإقبال عليها، وارتفاع المنافسة بها وبين ملاك الهجن من كافة الدول المشاركة في هذا المهرجان، الذي يحقق في نسخته الثالثة المزيد من النجاح والتميز على مدى شهر وأكثر".

كما قدم سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريفه يوم غد الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.

وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطاً للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.