الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

ضبط مخالف لنظام البيئة يبيع وينقل حطبًا محليًّا في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لقيامه بالتسويق لحطب محلي وبيعه ونقله في مدينة الرياض.

بيع حطب محلي:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد إعلان لبيع حطب محلي، ومن خلال التحري تم ضبط المعلن وبحوزته 4.16 متر مكعب من الحطب المحلي أثناء نقلها للمشترين، وطُبقت الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

أرقام البلاغات:

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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