توقعات بأمطار رعدية غدًا على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة التي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المرتفعات.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تكون على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى المدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.



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