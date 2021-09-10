الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

مكافحة المخدرات تطلق برنامجًا تدريبيًّا بمشاركة 10 قطاعات أمنية

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، برنامجًا تدريبيًا لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، يستفيد منه (449) متدربًا، يمثلون (10) قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة (10) دورات تدريبية.

هدف البرنامج:

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.

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