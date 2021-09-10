، عار وغضب.. فيديو "إجبار طبيب ممرضًا للسجود لكلب" إلى تحقيق عاجل ،

محمد بن مسعود - الدمام - توجيه من وزير التعليم العالي المصري بموافاته بتقرير عن نتائج الواقعة المنافية

أثارت واقعة إهانة عضو في هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، بإجباره على الانحناء أمام كلب، غضبًا واسعًا ومطالبات بفتح تحقيق عاجل.

وعقب تزايد الغضب إثر انتشار فيديو الواقعة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إحالة الواقعة التي تعرّض فيها ممرض للإهانة مجبرًا من أستاذ، رئيس قسم العظام في كلية طب عين شمس؛ بحسب "سبوتنيك عربي".

كما وجّه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

من جهته طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بتدخل النيابة العامة للتحقيق في الفيديو المتداول.

وقال "عبد الحي": إنه من الضروري أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد أي تصرف مماثل؛ لأنه غير مقبول إطلاقًا، ويمثل تجاوزًا في حق العاملين بالمجال الصحي، مؤكدًا أن النقابة لم تصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو المتداول.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واصفًا إياها بأنها "عار على مهنة من أنبل المهن على مر التاريخ أن يكون فيها عنصر بهذا الشكل"، مشددًا على ضرورة محاسبته على هذه الواقعة وكل من ساعده.

وفي الفيديو المتداول يجبر الطبيب ممرضًا على السجود والاعتذار لكلبه.