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تصوير - باسم الجابري: هطلت أمطار متوسطة هذا اليوم على أجزاء متفرقة من محافظة وادي الفرع، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وتركزت الأمطار على بعض القرى والمراكز الشرقية للمحافظة، شملت السدر والأكحل وبعض الأودية الشرقية الشمالية.
وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين بالابتعاد عن مجرى الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 09:57 PM
سالت على إثرها بعض الأودية والشعابشاهد بالصور.. أمطار متوسطة على وادي الفرع و"المدني" يحذر
تصوير - باسم الجابري: هطلت أمطار متوسطة هذا اليوم على أجزاء متفرقة من محافظة وادي الفرع، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وتركزت الأمطار على بعض القرى والمراكز الشرقية للمحافظة، شملت السدر والأكحل وبعض الأودية الشرقية الشمالية.
وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين بالابتعاد عن مجرى الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، شاهد بالصور.. أمطار متوسطة على وادي الفرع و"المدني" يحذر ،
المصدر : الخليج 365
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