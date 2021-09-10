، "الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "الرائد" وسط اكتمال الدوليين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي": حضور جماهير سيصنع الفارق

انتظم الثلاثي الدولي الجزائري: رايس مبولحي، والسويدي روبن كوايسون، والمغربي وليد أزارو، في التدريب الرئيس للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخباتهم في أيام الفيفا.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم أدى اللاعبون تدريب الاستحواذ من خلال 4 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتي سينتهجها في مواجهة الرائد قبل أن ينهي الفريق المران بمناورة من شوطين على جزء من الملعب.

وسيقابل الاتفاق مساء يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر 2021 فريق الرائد في تمام الساعة 6:30 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة ضمن مباريات الجولة الـ4 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 21/ 22.

من جهة أخرى أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، أهمية حضور جماهير فارس الدهناء في مباراة الاتفاق التي ستجمعه بضيفه الرائد؛ كونه الوقود الحقيقي لتحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أنهم قد أكملوا كافة التحضيرات خلال فترة توقف الدوري، وسيكون الفريق جاهزًا لتقديم مباراة متميزة متوجة بالنقاط.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب وسط الاتفاق حامد الغامدي، مساء اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن استعدادات الاتفاق قبل مواجهة الرائد مساء يوم الأحد على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وقال "المالكي": "استعدينا بشكل جيد خلال فترة التوقف، والتي تخللها خوض وديتين مع فريقي الروضة والباطن كسبناهما بنتيجة 0/3 و1/2، كما انضمّ إلينا السداسي الدولي، ونسعى كفريق في مواجهة الرائد أن نواصل في المسيرة الإيجابية، وبالتأكيد نتطلع لتقديم مباراة متميزة نسعد بها عشاق الاتفاق".

وأضاف: "دائمًا نحن بحاجة إلى جمهورنا العزيز، فحضورهم ومساندة الفريق في مدرجات ملعب الراكة سيكون لها الأثر البالغ في تحفيز الفريق لتقديم الأفضل، فجماهير الاتفاق لا تحتاج إلى دعوة فهي معروفة بأنها سباقة بالحضور والتفاعل، وبإذن الله نفرح معهم بتحقيق النقاط الثلاث".

من جهته قال لاعب وسط الاتفاق حامد الغامدي: "مستعدين بشكل جيد لمباراة الرائد، والذي نحترمه فهو فريق قوي، ومن المؤكد أننا نستشعر كلاعبين بأهميتها للتقدم في سلم الترتيب".

وأضاف: "جمهورنا الغالي جمهور الاتفاق هو سندنا بعد الله، ونتمنى حضوره بكثافة عالية في مدرجات ملعب الراكة من أجل المساهمة في تحفيزنا لتحقيق الانتصار".

وأشار "الغامدي" إلى أن عودة التونسي نعيم سليتي للفريق بعد تماثله للشفاء ستعطي إضافة قوية؛ لما يملكه من إمكانيات عالية.

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