، شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً ،

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أكدت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القـادم 22022-2021 ، استمرار بث مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجاناً بتقنية SD.
ونشرت الشركة المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية عبر حسابها في "تويتر" تغريدة أرفقتها بمقطع فيديو صغير قالت فيها: "لكل محبي الدوري السعودي بإمكانكم مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات SSC بتقنية SD".
يذكر أنه في الأيام الماضية سيطرت حالة من الاستياء على الشارع الرياضي السعودي، على خلفية أزمة نقل مباراة المنتخب السعودي أمام مضيفه العماني، على شبكة قنوات SSC الفضائية، والتي حرمت الكثيرين من عشاق الأخضر من متابعة القمة الخليجية بسبب بعض المشاكل التي شابت تفعيل الاشتراكات والتقاط القنوات الناقلة أو تحديد نطاق البث غير المشفر.
وتصاعدت حدة الغضب بين الجمهور السعودي، الذي حرم متعة مشاهدة المباراة، في ظل حالة التخبط التي سيطرت على منصة البث الحصري للمباراة التي جرت ضمن تصفيات المونديال، مما دفع العديد من النشطاء اليوم على موقع "تويتر" اليوم لتدشين هاشتاغ يطالب بمقاطعة قنوات SSC الفضائية تحت عنوان #استمرار_مقاطعه_SSC_مطلب.
وحصد هذا الهاشتاق أكثر من 4 آلاف تغريدة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناًمحمد السيّد الخليج 365 2021-09-10
أكدت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القـادم 22022-2021 ، استمرار بث مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجاناً بتقنية SD.
ونشرت الشركة المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية عبر حسابها في "تويتر" تغريدة أرفقتها بمقطع فيديو صغير قالت فيها: "لكل محبي الدوري السعودي بإمكانكم مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات SSC بتقنية SD".
يذكر أنه في الأيام الماضية سيطرت حالة من الاستياء على الشارع الرياضي السعودي، على خلفية أزمة نقل مباراة المنتخب السعودي أمام مضيفه العماني، على شبكة قنوات SSC الفضائية، والتي حرمت الكثيرين من عشاق الأخضر من متابعة القمة الخليجية بسبب بعض المشاكل التي شابت تفعيل الاشتراكات والتقاط القنوات الناقلة أو تحديد نطاق البث غير المشفر.
وتصاعدت حدة الغضب بين الجمهور السعودي، الذي حرم متعة مشاهدة المباراة، في ظل حالة التخبط التي سيطرت على منصة البث الحصري للمباراة التي جرت ضمن تصفيات المونديال، مما دفع العديد من النشطاء اليوم على موقع "تويتر" اليوم لتدشين هاشتاغ يطالب بمقاطعة قنوات SSC الفضائية تحت عنوان #استمرار_مقاطعه_SSC_مطلب.
وحصد هذا الهاشتاق أكثر من 4 آلاف تغريدة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
08:57 PM
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
09:52 PM
بتقنية SD.. وهاشتاق يطالب بمقاطعتها
أكدت شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القـادم 22022-2021 ، استمرار بث مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجاناً بتقنية SD.
ونشرت الشركة المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية عبر حسابها في "تويتر" تغريدة أرفقتها بمقطع فيديو صغير قالت فيها: "لكل محبي الدوري السعودي بإمكانكم مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات SSC بتقنية SD".
يذكر أنه في الأيام الماضية سيطرت حالة من الاستياء على الشارع الرياضي السعودي، على خلفية أزمة نقل مباراة المنتخب السعودي أمام مضيفه العماني، على شبكة قنوات SSC الفضائية، والتي حرمت الكثيرين من عشاق الأخضر من متابعة القمة الخليجية بسبب بعض المشاكل التي شابت تفعيل الاشتراكات والتقاط القنوات الناقلة أو تحديد نطاق البث غير المشفر.
وتصاعدت حدة الغضب بين الجمهور السعودي، الذي حرم متعة مشاهدة المباراة، في ظل حالة التخبط التي سيطرت على منصة البث الحصري للمباراة التي جرت ضمن تصفيات المونديال، مما دفع العديد من النشطاء اليوم على موقع "تويتر" اليوم لتدشين هاشتاغ يطالب بمقاطعة قنوات SSC الفضائية تحت عنوان #استمرار_مقاطعه_SSC_مطلب.
وحصد هذا الهاشتاق أكثر من 4 آلاف تغريدة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
، شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً ،
المصدر : الخليج 365
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