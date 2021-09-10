أسباب الكوابيس المستمرة للأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أستاذ الأمراض الصدرية واضطرابات النوم سعد الشريف: إن من أسباب الكوابيس المستمرة في النوم للطفل مشاهدة المناظر المخيفة والعنيفة وأفلام الرعب، موضحًا أن هناك نوعين من الاضطرابات التي تصيب الإنسان أثناء النوم، الأول الكوابيس، والثاني الذعر الليلي.

نوعان من الاضطرابات:

وتابع الشريف خلال تصريحات إلى الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الكوابيس تحدث في مرحلة الأحلام في الثلث الأخير من النوم، وغالبًا لا يصاحبها الاستيقاظ من النوم ولا صراخ ويتذكر المصاب ما حدث له، بينما الذعر الليلي يحدث في الثلث الأول من النوم ويصاحبها صراخ أثناء النوم، وأحيانًا سقوط من السرير والمريض لا يتذكر ما حدث له أثناء النوم.

تصيب الأطفال أكثر:

لفت أستاذ الأمراض الصدرية إلى أن اضطرابات النوم تصيب الأطفال أكثر من الكبار فيما تكون أغلب الحالات نوبات قليلة ومتقطعة، ناصحًا باستشارة الطبيب إذا كانت الحالات متكررة وتؤثر على حياة الإنسان وقدرته على أداء مهام حياته في النهار.



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