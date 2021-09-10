خالد الفيصل يتوج الفائزين في روزنامة سباقات الخيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

توج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الحفل الثالث والعشرين من روزنامة سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية، اليوم الجمعة، بحضور الأمير تركي الفيصل وجمع من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.

نتائج الأشواط:

وشهد الحفل إقامة عدة أشواط كبرى تتمثل في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف بدرجة سباقية ليستد وشوط كأس عكاظ وشوط كأس الطائف للأفراس وشوط كأس الطائف للحصن وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

الشوط الأول ومسافته 2000م وفاز به الجواد عكام ابن الفحل كات دريمز للمالك حسن علي الغامدي تدريب عبدالعزيز الواصل وقيادة الخيال عبدالله الراشد.

الشوط الثاني ومسافته 2000م وفاز به الجواد قارعهم ابن الفحل باريس بيرفكت للمالك سلمان عبدالرحمن البعيجان تدريب محمد البعيجان وقيادة الخيال أمين بدرون.

الشوط الثالث ومسافته 1400م وفازت به الفرس يسمه ابنة الفحل شيف هافوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال نواف المضياني.

الشوط الرابع ومسافته 1200م وفازت به أميرة المدينة ابنة الفحل هاي ديماند للمالك حمزة نصيب علي الأخضر تدريب عبدالله نصيب وقيادة الخيال محمد النفزي.

الشوط الخامس كأس الطائف للأفراس عمر الثلاث سنوات ومسافته 1600م وفازت به الفرس إيفنت ابنة الفحل هيت إيت بومب للمالك عبدالله إبراهيم الخشان تدريب عبدالعزيز المتعب وقيادة الخيال عبدالله الراشد.

الشوط السادس كأس الطائف مفتوح الدرجات عمر الثلاث سنوات ومسافته 1600م وفاز به الجواد إمبلم رود ابن الفحل كواليتي رود تدريب أحمد عبدالواحد وقيادة الخيال أليكسس مورينيو.

الشوط السابع والرئيسي على كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة عمر الثلاث سنوات المصنف بدرجة سباقية ليستد ومسافته 1600م وفاز به الجواد تلال الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية تدريب سعد بن مطلق بن مشرف وقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط الثامن على كأس عكاظ ومسافته 2000م وفاز به الجواد نجام ابن الفحل نورثرن أفليت للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز تدريب ناصر الأزمع وقيادة الخيال اليكسس مورينو.



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