سبب واحد وراء 79% من حالات الطلاق بالسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار الأسرى عبدالله السلمان، أن دراسات كثيرة أُجريت حول نسب الطلاق في المملكة، أظهرت نتائجها أن 79% من حالات الطلاق سببها انعدام الحوار بين الزوجين.

الحوار مهم:

وتابع السلمان، خلال تصريحات إلى نشرة “النهار”، المذاع على قناة الإخبارية، أن أغلب الدراسات والإحصائيات تشير إلى أهمية وجود حوار بين الزوجين، لافتًا إلى أن إحدى الدراسات أكدت صراحة أن غياب الحوار بين الزوجين لفترة طويلة ينتهي إلى الانفصال.

ارتفاع نسب الوعي:

ولفت السلمان إلى أن الأرقام المذكورة في الدراسات مؤشر على الوضع خلال فترة إعداد الدراسة أو الإحصائية، وقد يكون الوضع تغير الآن بارتفاع نسب الوعي وزيادة عيادات الاستشارات الأسرية وبحث الأزواج عنها في وقت مبكر جدًّا حتى في فترة الخطوبة.



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