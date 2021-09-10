الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

القبض على مواطن بحوزته 85 كيلو من الحشيش في عسير

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مواطن بحوزته 85 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر.

تفاصيل الواقعة:

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بحوزته (85) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، أخفاها داخل تجاويف سرية في المركبة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

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