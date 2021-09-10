إنهاء معاناة ستينية من ورم بالكلية في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أنهى أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر معاناة ستينية تعاني من ورم في الكلية تسببت لها في التهابات في البول، حيث تم إجراء عملية جراحية تعد هي أول عملية استئصال جذري للكلية تكللت بالنجاح.

إنهاء معاناة المريضة:

وأوضحت صحة جازان أن أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان نجحوا في إنهاء معاناة مريضة ستينية من ورم في الكلية اليمنى بطول 10 سم، وذلك بعد إجراء عملية استئصال جذري للكلية بواسطة المنظار الجراحي.

تفاصيل الحالة:

وذكرت أن العيادات الخارجية استقبلت مريضة ستينية تعاني من آلام مزمنة في الجهة اليمنى من البطن مع التهابات متكررة في الجهاز البولي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الكلية اليمنى بطول 10 سم وعرض 7 سم، مما تقرر إجراء عملية جراحية للمريضة واستئصال جذري للكلية بواسطة المنظار الجراحي، موضحًا أن المريضة خضعت للمتابعة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم، وبعد يومين غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية وتماثلها للشفاء على أن يتم متابعة الحالة عن طريق العيادات الخارجية لاستكمال الخطة العلاجية الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد أول عملية استئصال جذري للكلية تُجرى بواسطة جهاز المنظار الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

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