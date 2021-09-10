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2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - وفرها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة

استفاد 2387 مواطنًا ومقيمًا وزائرًا لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف، من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن.

ووفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزًا للقاحات "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين.

وكان المركز يستقبل المستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء يوميًّا.

2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

مهرجان ولي العهد للهجن لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 08:52 PM

وفرها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة

2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استفاد 2387 مواطنًا ومقيمًا وزائرًا لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف، من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن.

ووفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين.

وكان المركز يستقبل المستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء يوميًّا.

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، 2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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