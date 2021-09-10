، التطوُّع الممنوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلُّ مسؤول یرید النجاح وجني مزید من المكاسب.. وكلهم یُشكِّل فریق عمل تحته، له الصلاحیات كافة. لقد هیأت الدولة للقیادات كُلَّ سُبل النجاح؛ فیفترض أن لدیهم حلولاً إبداعیة لمشاكل قطاعهم وتحدیاته، لكن بعضهم استعمل صلاحیاته لاستغلال شباب الوطن الذي ینتظر ربع فرصةٍ، تُخرجه إلى فضاء الیُسر، لكنهم يستغلونه بالمجان!

نفهم التطوع أنه مبادرات شخصیة، ینخرط فیها الشعب استجابة لحاجة المجتمع، وفقًا لسیاسات تقدرها الجهات المختصة، منها أعمال إنسانیة تخصصیة، وأخرى لمواجهة كارثة ومخاطر محتملة، یشارك بها جمیع شرائح المجتمع مجانًا، بالتنسیق مع الجهات الرسمیة حسب خطط الطوارئ المعتمدة لدى كل جهة.

إنما ما طفا على السطح مؤخرًا بالسماح لمنشآت ربحیة بفتح باب التطوع لشباب الوطن المتلهف للعمل لتشغیل فعالیاتها التجاریة بدون مقابل إنما هو ممارسة أنكرها المجتمع، ثم حظرتها الجهات المختصة.

بعض القیادات اعتبر تشغیل الفعالیات بدون تكالیف على المتعهد تفكیرًا خارج الصندوق.. فنتمنى وضع حدود واضحة للاجتهادات مع تجریم سرقة أحلام الشباب؛ لأن تلك الممارسات لا تمت للإبداع وأخلاقیات العمل بصلة.

إن الأعمال الموسمیة فرص للعاطلین والمتقاعدین ذوي المعاشات المتدنیة، لیست للموظفین على رأس العمل بأي حال، كما للشباب الساعي للأجر والمثوبة، تحقیقًا للسعادة الذاتیة.. وخصوصًا المقتدر مالیًّا. فرص نوعیة ممتازة للتطوع بالجهد والمال، لكن تحت إشراف جهات حكومیة.. فمجالات التطوع لا تُحصى، في مجالات البیئة، الرعایة الصحیة المنزلیة، بالمستشفیات والمدارس، بالمساجد، الرعایة النهاریة واللیلیة بدور الأیتام..

إن زیادة اهتمام الشعوب مؤخرًا بالعمل التطوعي مؤشر على ارتفاع الوعي والانتماء لدیهم؛ فهناك أعمال خیریة یقف علیها الكثیرون ممن یسهرون اللیالي، ویقفون الساعات الطوال بغیة الأجر والثواب من الله.

التطوع (إحسان) مليء بالقیم الجمیلة، وموروث ذو عمق إنساني رفیع.. هناك قصص واقعیة وتجارب ملهمة وممتعة في المجال التطوعي؛ یُستحسن قراءتها؛ فإن أروع هدیة یمكن أن تقدمها لمجتمعك على الإطلاق هي (الوقت).