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محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل غداً مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 - 2022م، بإقامة 6 مواجهات ضمن الجولة الثالثة، والتي ستنطلق جميعها عند الـ 3:00 مساءً.
ويلعب الخليج مع الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام، ويحل مضر ضيفاً على الزلفي بصالته في الزلفي، ويلتقي الوحدة مع الصفا على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويخوض المحيط لقاءه مع العدالة على صالة نادي الخليج بسيهات، ويتواجه القارة مع السلام على صالة نادي هجر بالأحساء، ويلعب النور مع الترجي على صالة نادي الاتفاق بالدمام.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 07:55 PMمنافسات ممتاز اليد تتواصل غداً بـ 6 مباريات
تتواصل غداً مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 - 2022م، بإقامة 6 مواجهات ضمن الجولة الثالثة، والتي ستنطلق جميعها عند الـ 3:00 مساءً.
ويلعب الخليج مع الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام، ويحل مضر ضيفاً على الزلفي بصالته في الزلفي، ويلتقي الوحدة مع الصفا على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويخوض المحيط لقاءه مع العدالة على صالة نادي الخليج بسيهات، ويتواجه القارة مع السلام على صالة نادي هجر بالأحساء، ويلعب النور مع الترجي على صالة نادي الاتفاق بالدمام.
، منافسات ممتاز اليد تتواصل غداً بـ 6 مباريات ،
المصدر : الخليج 365
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