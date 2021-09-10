شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن فقد يده في البحر ليصبح من أشهر صانعي تحف السفن الشراعية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فقد "أبوناصر" يده اليمنى في بحر الخليج العربي لكنه قرر أن يهب اليد اليسرى لحرفة عرف بها أجداده ف بلدة تاروت.

وقال علي الشطي، صانع تحف:"في عام 1985م تعرضت لإصابة عما في إحدى منصات النفط على أثرها فقدت كف يدي اليمنى".

وأشار:"بعد الحادث فكرت في كيفية سير الحياة بعد فقد كف يدي، فاستخدمت القوارب الصناعية"، حيث بدأ عمله في هذه الحرفة منذ أن كان في السابعة عشر من عمره وتعلق بها كثيرا بعد إصابته في أعماق البحر.

وأوضح:"أعمل قوارب تقليدية بكل المسميات فلها أسماء ووظائف متعددة، فكل قارب له تفاصيله الخاصة"، فلم يستسلم وحصل على أطراف صناعية عدة خلال السنوات الماضية.