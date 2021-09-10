شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ فسيولوجيا : علامات انحراف "الفيسبوك" تظهر بجسد الشباب والأطفال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، إن النشاط البدني مهم في المحافظة على القوام الجيد.

وأضاف أن قوام بعض الأشخاص تكون أحيانا بانحرافات كثيرة، وأن أجسام الجيل الجديد من الشباب والأطفال تظهر عليه علامات انحراف ما يسمى بـ"الفيسبوك"، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "السعودية".

وأوضح الأحمدي هذه العلامات، وهي انحناء الرقبة والعمود الفقري والفقرات العنوقية بشكل خاص، وذلك بسبب كثر جلوس الجيل الجديد من الأطفال والشباب بعمر العشرين عاما على الهواتف الذكية.