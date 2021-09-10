شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعمل سائقة سيارة أجرة : دخلي حلو ويصل لـ 4000 ريال شهريًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدثت سائقة سيارة الأجرة بالأحساء"منيرة المري" عن تجربة العمل في قيادة سيارة الأجرة، ورد فعل العائلات تجاهها.

وذكرت أن العائلات سعيدة معها ويشكرونها على التزامها في المواعيد، كما أنهم يحسوا بالأمان عند نقل بناتهم إلى أي مكان يريدونه من خلالها، وذلك وفقا لما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكدت أن الدخل الشهري لها 4000 ريال، مضيفا أن هذا الدخل جيد بالنسبة لها، وأن أكثر موقف راسخ في ذهنها كان عن سيدة كبيرة في السن كانت ترفض التعامل مع أي سائق لنقل ابنتها لكن عندما تعرفت عليها كلفتها بتوصيل ابنتها.