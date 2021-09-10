شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيبة تكشف عن عقار مطور لعلاج الزهايمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدثت الدكتورة هبة الدوسري، عن عقار مطور لعلاج حالات الزهايمر، قائلة إن العقار المطور تركيزه أعلى مقارنة بالمتاح في الأسواق.

وأشارت هبة الدوسري خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إلى أن فكرة الابتكار تعتمد على تعديل الشكل الخارجي لهذه الجسيمات المستحلبة من خلال إضافة شحنة موجبة ومركبات على الخارج لحمايتها حتى تستطيع النفاذ بطريقة أسرع عبر الحاجز الدماغي وتصل لتركيزات أعلى إلى خلايا الدماغ.

وأبانت أن الصيغة تعالج الزهايمر بكفاءة أعلى، مشيرة إلى أن العقار نفسه موجود في السوق لكن كفاءته وتركيبه اشتغلنا عليه في صيغة دوائية تحمل هذا العقار المركب.