شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب يحذر من مخاطر ربط الأمراض النفسية بالعين والحسد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي، من مخاطر تفسير الأمراض النفسية والجسدية بربطها بالعين والحسد بدلاً من علاجها.

وأضاف أن من بين التفسيرات الخاطئة في هذا الشأن تفسير البعض أن الشخص الذي ينعزل عن الناس ويرفض أكل الطعام بأنه مصاب بالحسد، مع أن هذه الأعراض قد تكون بسبب إصابته بالإنفصام، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج mbc في أسبوع المذاع على قناة"mbc.

وأضاف أن البعض يهمل الذهاب للطبيب النفسي، ويذهب لمن يعالجهم من الحسد والعين، وقد يكون هذا العلاجات عبارة عن خلطات مضرة أو مياه ملوثة قد تنقل لهم السل أو الوباء الكبدي الفيروس أو كورونا، وقد تتفاقم حالته النفسية وتصل للانتحار إذا كان يعاني من الاكتئاب.

وشدد على ضرورة أن يحسن الإنسان من نفسه، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، مضيفا أن المجتمع لا يزال يحتاج للتوعية بشأن الطب النفسي وتشخيص الأمراض، بجانب تغيير نظرة المجتمع السلبية بشأن زيارة الطبيب نفسي.