شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استخدام خدمة "أسعفني" في الحالات الطارئة من "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الواجب اتباعها حتى يتمكن المستفيد من استخدام خدمة "أسعفني" التي وفرها التطبيق ضمن خدمات إلكترونية أخرى يقدمها.

وذكر أن الخدمة تمكن المستخدم من إرسال بلاغ طلب مساعدة (أسعفني) من هيئة الهلال الأحمر، وذلك من خلال التوجه إلى صفحة الخدمات، ثم الضغط على "أسعفني"، وأنشئ بلاغاً جديداً

وأضاف أن الخطوات التالية تتمثل في تحديد البيانات المطلوبة، ثم اختيار نوع البلاغ، وبعد ذلك يمكن متابعة الطلب، أو الإلغاء إذا أراد المستفيد ذلك.