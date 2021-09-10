مستشار أسري: 79% من حالات الطلاق بالمملكة بسبب واحد

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار الأسرى عبدالله السلمان إن دراسات كثيرة أجريت حول نسب الطلاق في المملكة، أظهرت نتائجها أن 79% من حالات الطلاق سببها انعدام الحوار بين الزوجين.

وأضاف "السلمان"، في تصريحات لنشرة "النهار"، عبر فضائية "الإخبارية"، أن أغلب الدراسات والإحصائيات تشير إلى أهمية وجود حوار بين الزوجين، لافتًا إلى أن إحدى الدراسات أكدت صراحة أن غياب الحوار بين الزوجين لفترة طويلة ينتهي إلى الانفصال.

وتابع: "الأرقام المذكورة في الدراسات مؤشر على الوضع خلال فترة إعداد الدراسة أو الإحصائية، وقد يكون الوضع تغير الآن بارتفاع نسب الوعي وزيادة عيادات الاستشارات الأسرية وبحث الأزواج عنها في وقت مبكر جدًا حتى في فترة الخطوبة".

وأشار المستشار الأسري إلى أن وزارة الموارد البشرية بذلت جهودًا كبيرة، في تقديم دورات للمقبلين على الزواج في الكثير من محافظات المملكة، بعد ارتفاع معدلات الطلاق، ما كان له تأثير إيجابي في زيادة الوعي لدى الشباب بالتأني والتفكير وأخذ المشورة قبل اتخاذ قرار الانفصال.

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