سفير الصين بالمملكة: جالس أتعلم لبس البشت

الرياض - محمد عبدالله - قال تشن وي تشينغ سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية ممثل الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي‎‎‎، إنه مازال بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية.

وقال السفير تشينغ، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت".

وكان سفير الصين بالمملكة شن وي تشينج قد أشاد قبل شهرين بجهود المملكة العربية السعودية، في موسم الحج، مشيرًا إلى تزايد أعداد الحجاج الصينيين في أعوام ما قبل جائحة كورونا.

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