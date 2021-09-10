تعميم من «التعليم» بشأن الطلبة المتغيبين.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أرسلت تعميمًا إلى جميع الإدارات التعليمية، بشأن الطلبة المتغيبين بدون عذر.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم، طالبت بالرفع إلى إدارة خدمات الطلاب بنموذج حسم أيام الغياب (بدون عذر) للطلاب والطالبات ممن تصرف لهم مكافأة أو إعانة شهرية، والذين لم يسبق الرفع لهم سابقًا.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم طالبت بتزويد إدارة خدمات الطلاب بكشوفات الغياب (بدون عذر) للطلاب والطالبات، بشكل شهري دون تأخير وتنفيذه مستقبلا عبر نظام نور الخاص بالمكافآت والإعانات.

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