اخبار السعوديه

تعميم من «التعليم» بشأن الطلبة المتغيبين.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أرسلت تعميمًا إلى جميع الإدارات التعليمية، بشأن الطلبة المتغيبين بدون عذر.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم، طالبت بالرفع إلى إدارة خدمات الطلاب بنموذج حسم أيام الغياب (بدون عذر) للطلاب والطالبات ممن تصرف لهم مكافأة أو إعانة شهرية، والذين لم يسبق الرفع لهم سابقًا.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم طالبت بتزويد إدارة خدمات الطلاب بكشوفات الغياب (بدون عذر) للطلاب والطالبات، بشكل شهري دون تأخير وتنفيذه مستقبلا عبر نظام نور الخاص بالمكافآت والإعانات.

اقرأ أيضًا:

«كيميائي» يحذر من مخاطر المبيدات الحشرية: تهدد «الخصوبة»

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا