مع الاستعداد لإعلان أسعار البنزين.. نصائح لتخفيض استهلاك الوقود

الرياض - محمد عبدالله - بينما تستعد شركة أرامكو للإعلان عن أسعار البنزين لشهر سبتمبر2021، يبحث المواطنون والمقيمون عن بدائل لترشيد استهلاك البنزين.

ويوضح مختصون من بينهم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة «لتبقى» عدد من البدائل لترشيد استهلاك وقود السيارات تتعلق بالإطارات والسرعة والمحرك والطرق.

دور الإطارات في استهلاك الوقود

وفي هذا الإطار، أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات، عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءةً.

والتأكد من ملء الإطارات، إذ إن الإطارات غير الممتلئة تزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70%، كما أن عدم ضبط زوايا العجلات يزيد استهلاك الوقود بنسبة 10%، بحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

كما يفض تشغيل جهاز التكييف يؤدي استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في المدينة، و3% على الطرق السريعة، ورفع السرعة ببطء، وتجنب التوقف المفاجئ، وكذلك الإسراع المفاجئ؛ لأن القيادة السليمة توفر في استهلاك الوقود بمقدار 20% بالمقارنة بالقيادة العفوية.

استهلاك الوقود والطرق

ويقترح المختصون تجنب الإشارات والاختناقات المرورية، وتجنب السير على الطرق الرملية والطمي؛ لأن استهلاك البنزين يرتفع كلما زادت المقاومة، وكذلك التأكد من سلامة السيارة، وتجنب سخونة المحرك؛ لأن الإهمال يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%.

وتغيير الزيت بانتظام، لأن الزيت قليل اللزوجة يستهلك 3% وقودًا أكثر، وتجنب فترة التسخين الطويلة، بل قم بتحريك السيارة بسرعة منخفضة نحو كيلومتر.

ويُفضل تموين السيارة بالوقود عندما يكون الوقود بين النصف والثلث، للحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك، وتجميع عدد من المشاوير في مشوار واحد، واستخدم نظام المشاركة بين أصحاب السيارات المتعددة.

وكما أن الاهتمام بالنقلات «غيارات السرعة» مهم لتخفيض استهلاك الوقود، حتى لا يزداد التحميل على المحرك، وعدم ترك المحرك يعمل في حالة الانتظار أو الاختناقات المرورية.

معدل استهلاك الوقود

وعند شراء سيارة جديدة، يجب المقارنة بين معدل استهلاك الوقود للسيارات المختلفة، لأن كبر حجم السيارة والمحرك يؤدي إلى تقليل كفاءة استخدام الوقود، وكذلك يجب استخدام أنواعًا جيدة من الوقود.

ويجب الحرص على تنظيف مصفي الهواء والمشعات، لأن السيارة تستهلك 10% من الوقود أكثر إذ كانوا متسخين، وأيضا استخدام مكان الانتظار، والظل لصف السيارة وقم بركن السيارة؛ بحيث تكون مقدمتها للخارج حتى لا تستهلك بنزينًا أكثر عند بداية الحركة.

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