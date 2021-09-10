قانوني يوضح عقوبة نشر مواد خادشة بمواقع التواصل: السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال

الرياض - محمد عبدالله - كشف د. ماجد الموزان، المحامي وعضو النيابة العامة السابق، عن العقوبات الموقعة على كل من ينشر مواد خادشة للحياء سواء صور أو مقطاع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المشاهدين.

وقال "الموزان"، في تصريحات لبرنامج "120"، المذاع عبر فضائية "الإخبارية"، إن نظام الجرائم المعلوماتية نظم عقوبات نشر مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق "سناب شات"، مؤكدًا أن المادة الثالثة تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال"، كما تنص المادة الرابعة على عدم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم".

وأضاف د. ماجد الموزان، أن المادسة السادسة تنص على عقوبات أشد، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال كل من ينتج محتوى من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وإرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

ووجه المحامي وعضو النيابة العامة السابق، رسالة إلى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تقديم محتوى راقي ومفيد للمجتمع، مطالبًا وزارة التجارة بضرورة مراقبة هؤلاء خاصة مع نشرهم مواد دعائية للعديد من المنتجات، وتحصيل الضرائب المستحقة.

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