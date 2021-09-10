فصل طالبين مخالفين للاحترازات بكليات ينبع.. ومسؤول يكشف عن تفاصيل «التعقيم الضبابي»

الرياض - محمد عبدالله - أكد د. محمد السميري وكيل شؤون الطلاب ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع أنه تم تعميم استخدام تقنية "التعقيم الضبابي" في كافة المرافق بمدارس وكليات مدينة ينبع الصناعية.

وأوضح السميري، وفقًا لـ"الإخبارية"، أن ذلك يأتي سعيًا لتحقيق أعلى معايير السلامة وللحفاظ على صحة الطلاب والطلاب، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلق السميري على قرار كليات ينبع الصناعية بإصدار قرار الفصل المؤقت لطالبين مخالفين للإجراءات الاحترازية، موضحًا أن مثل هذه العقوبات تستهدف سلامة وصحة الطلاب والطالبات في المقام الأول.

وتابع أن هناك ضوابط وقواعد للحضور في المعاهد والكليات ومتابعة لحالة الطلبة من خلال تطبيق توكلنا حفاظًا على سلامتهم وسلامة الطلاب والطالبات.

وأشار إلا من ضمن التجهيزات للعودة الحضورية، تجهيز المباني والكليات وتعقيمها وتحديد عدد الطلاب داخل القاعات الدراسية بما يتوافق مع التعليمات الصادرة، كما تم تحديد الشعب والسعة الدراسية للقاعات والتأكد من حالات التحصين.

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