«توكلنا»: 4 خطوات لطلب خدمة نداء استغاثة

الرياض - محمد عبدالله - قال تطبيق توكلنا، إنه يمكن طلب نداء استغاثة عبر التطبيق، على أن تتم مباشرة الطلب من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ونشر تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر "تويتر"، خطوات طلب خدمة نداء استغاثة كالتالي:

كيفية طلب النداء

توجه إلى الخدمات

ثم اضغط على نداء استغاثة

اضغط على طوارئ وستتم إفادتكم بإنشاء الطلب

وكان تطبيق توكلنا قد أكد أهمية تقديم طلب عبر التطبيق للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار التطبيق أنه يلزم يلزم للحصول على لقاح كورونا أولًا عبر توكلنا تقديم طلب الحصول على اللقاح، ثم بعد موافقة وزارة الصحة على الطلب، بعد ذلك حجز موعد لأخذ اللقاح.

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي، مشيرًا إلى أن تفاصيل أول إقرار سيظهر عند القادمين إلى السعودية فور دخولهم.

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