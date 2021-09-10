«الصحة»: استكمال التحصين بجرعتين يحمي من مضاعفات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

ودعت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (102) حالة مؤكدة وتعافي (74) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2311) حالة منها (542) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545829) حالة، وعدد حالات التعافي (534908) حالات، فيما سجلت (6) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8610) حالات.