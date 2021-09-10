50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، اليوم، عن قصة مخالفة ارتكبتها إحدى المؤسسات لنظام الهيئة. وقال إن المؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج يحمل علامة تجارية محمية لمؤسسة عامة للدولة، وأبان أنه تم إيقاع عقوبات على الشركة إثر هذه المخالفة، هي غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة البضاعة المضبوطة.



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